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نقيب المحامين يُعاقب 61 محاميًا بسبب الرسوم القضائية

04:07 م الخميس 08 مايو 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب- عمرو صالح:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن عقوبات المخالفين لتنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم.

صدر القرار بشأن تنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم، استنادًا إلى ما تقرر في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، والمتعلق بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وحرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتنفيذها بما يحقق وحدة الصف المهني.

وجاء في نص القرار، ما يلي:

1- وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه.

2- توقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محاميًا.

3- يُخطر المخالفون رسميًا بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تكرار المخالفة.

4- يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.

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عبد الحليم علام نقيب المحامين الرسوم القضائية عدم التوريد لخزائن المحاكم
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