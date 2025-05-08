مصر تُطلق أولى رحلات الحج السياحي 2025 خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء أولى رحلات الحج السياحي 2025.

أوضح "عابد"، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، أن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق في 23 ذو القعدة لعام 2025، الموافق 21 مايو من نفس العام.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن المملكة العربية السعودية قد شددت من إجراءاتها ضد المخالفين لشروط التأشيرات، حيث يتم فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي على من يتأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرة العمرة، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، تليها عملية الترحيل.

وأضاف "عابد"، أن شركة السياحة المسؤولة عن تنظيم الرحلة تتحمل أيضًا مسؤولية مماثلة، حيث تواجه غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي عن كل حالة تأخير لم يتم الإبلاغ عنها.

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