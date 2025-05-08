السياحة تواصل التعافي رغم التحديات: 8.7 مليار دولار إيرادات النصف الأول من 2024-2025

كتب - محمد أبو بكر

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تسجيل القطاع السياحي المصري أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، محققًا زيادة قدرها 25% في أعداد السائحين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الوزير، أن مصر استقبلت نحو 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بعام 2023، متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة قبل جائحة كورونا، وبارتفاع نسبته 21% مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة، وهو ما يعكس استقرار القطاع واستعادته لعافيته تدريجيًا.

وفيما يتعلق بإيرادات السياحة، كشف التقرير الصادر عن ميزان المدفوعات عن ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغت الإيرادات نحو 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى نحو 93.5 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 83.2 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس ثقة السائحين المتزايدة في المقصد المصري، كما تعزز من مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في العمل على تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات لضمان استمرار هذا النمو.

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