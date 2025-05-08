موجة شديدة الحرارة خلال ساعات يعقبها انخفاض حاد.. الأرصاد تعلن التفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اعتبارًا من غدٍ الجمعة 9 مايو 2025 حتى الأربعاء 14 مايو 2025، على أغلب الأنحاء.

الطقس من الجمعة إلى الأحد

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية يوم الأحد 11 مايو قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس من الاثنين حتى الأربعاء

- انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (8:7) درجة لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (23:24)

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