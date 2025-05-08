"حماة الوطن" يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة لتعديل الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

دعا حزب حماة الوطن، لإعادة النظر في مقترح الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بما يضمن استقرار المجتمع.

وأوضح الحزب، في بيان اليوم، أن الاعتراض يتركز على المادة المتعلقة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نصت على أن تكون بواقع 20 مثل الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، إلى جانب المهلة الزمنية المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، وهو ما اعتبره الحزب لا يحقق التوازن المجتمعي المطلوب.

وأشاد الحزب، بموقف مجلس النواب في فتح باب الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون، بمشاركة جميع الأطراف المعنية من خبراء ومختصين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وأشار "حماة الوطن" إلى أنه سبق أن بادر بعقد جلسات حوارية متخصصة لمناقشة تداعيات تعديل قانون الإيجار القديم، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، حيث خلصت تلك الجلسات إلى عدد من التوصيات التي من المقرر أن تتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب إلى المجلس النيابي ضمن مقترحات التعديل المطروحة.

وأكد الحزب، التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين كافة، ودعمه لأي تشريعات تضمن التوازن وتحفظ الحقوق بما يعزز السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري.

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