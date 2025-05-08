استبعاد وخصم ومجازاة.. ماذا حدث في جولة نائب وزير الصحة بأسوان؟

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مكثفة بمحافظة أسوان، شملت عددًا من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بالتزامن مع تنفيذ مرور مركزي مجمع يضم قطاعات الطب الوقائي والرعاية الأولية، بمشاركة 60 مشرفًا من مختلف الإدارات المركزية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة استمرت على مدار يومين، وشملت مستشفيات: الصدر، الأورام، وغرب أسوان، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية.

وخلال الجولة، أشاد نائب الوزير، بأداء الفرق الطبية في مستشفيي الصدر والأورام، ووجه بصرف مكافآت تقديرية تقديرًا لانضباطهم وتميزهم في تقديم الخدمة، فيما رصد عددًا من أوجه القصور في مستشفى غرب أسوان، ووجه بإحالة مدير المستشفى للتحقيق، وسرعة صيانة وحدة الغسيل الكلوي ومحطة المياه، إلى جانب إعادة توزيع الأجهزة الطبية غير المستغلة.

كما تفقد "قنديل" عددًا من وحدات الرعاية الصحية الأساسية، من بينها مركز رعاية أول أسوان، ودار المعثور عليهم، ووحدتي الأعقاب والديسة ومنشأة الخزان، حيث شدد على توافر الأدوية والطعوم، وتفعيل الجلسات الوقائية للأطفال، ومتابعة غير الملتزمين بمواعيد التطعيمات.

وفي ختام الزيارة، عقد نائب الوزير اجتماعين موسعين مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور، وأصدر عددًا من القرارات التنظيمية، أبرزها:

- استبعاد مدير إدارة المستشفيات لضعف الإشراف.

- خصم شهر من الحافز لمدير إدارة الكلى.

- مجازاة مسئولي الترصد بمستشفيي صدر أسوان وإدفو لضعف الأداء.

- إحالة مسئول الأمومة والطفولة بإدارة كوم أمبو للتحقيق.

- خصم شهر من الحافز لمسئول المبادرات الصحية بإدفو شرق.

- مجازاة مراقب الصرف بالمديرية ومكافأة فريق صحة البيئة بإدفو غرب لتميزه.

- استبعاد مدير إدارة المتوطنة لقصور في الإشراف، مع مهلة شهر لتلافي الملاحظات.

كما أوصى "قنديل" بتفعيل المرور الإشرافي اليومي بالمستشفيات والوحدات، وجدولة زيارات متابعة لجميع الإدارات، مع عقد اجتماعات أسبوعية لإدارات الطب الوقائي ومسئولي الترصد، وإعادة التدريب على الأنشطة الوقائية.

وأكد نائب الوزير، أن الوزارة ماضية في تنفيذ آلية المتابعة الميدانية وتقييم الأداء بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمة الطبية واستقرار المنظومة الصحية.

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