"خطة النواب" تعقد 14 اجتماعًا لمناقشة الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 14 اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، إلى جانب مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضح "سالم"، أن الاجتماعات تتناول مناقشة موازنات عدد من الوزارات والهيئات التابعة لها، وموازنة البرامج والأداء، وفقًا للجدول التالي:

الأحد 11 مايو 2025:

- الاجتماع الأول: مناقشة موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

- الاجتماع الثاني: مناقشة موازنة هيئة قناة السويس.

الاثنين 12 مايو 2025:

- الاجتماعان الثالث والرابع: مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

الثلاثاء 13 مايو 2025:

- الاجتماع الخامس: موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الاجتماع السادس: موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

الأربعاء 14 مايو 2025:

- الاجتماع السابع: موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

- الاجتماع الثامن: موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

- الاجتماع التاسع: موازنة هيئة الدواء المصرية.

- الاجتماع العاشر: موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الخميس 15 مايو 2025:

- الاجتماع الحادي عشر: موازنة مديريات التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية).

- الاجتماع الثاني عشر: موازنة وزارة الأوقاف.

- الاجتماع الثالث عشر: مناقشة موازنة الحكومة العامة.

- الاجتماع الرابع عشر: مناقشة الخطة المحدّثة لوزارة المالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، الموزعة على ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد.

وأكد "سالم"، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على دراسة وتقييم الموازنة العامة وبرامج التنمية وفق أسس علمية ومنهجية تراعي أولويات الإنفاق العام.

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