مدبولي: نحتاج تريليون جنيه لاستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية يتطلب استثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بقوة للانتهاء من هذا المشروع القومي بكافة المحافظات، لما له من أثر مباشر على جودة الحياة والخدمات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، اليوم، عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الغربية، استعرض خلالها ما تم إنجازه في قطاع الصحة، إلى جانب عدد من القطاعات الحيوية الأخرى.

وقال مدبولي إن محافظة الغربية شهدت طفرة كبيرة في المنظومة الصحية، مؤكدًا أن "مستشفى طنطا العام الجديد يمثل نموذجًا متطورًا للمستشفيات الحديثة، ولا يقل في تجهيزاته وخدماته عن كبرى المستشفيات العالمية"، موضحًا أن تكلفة إنشاء المستشفى بلغت نحو مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن القطاع الصحي في مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة استثمارات ضخمة في بناء وتجهيز المستشفيات وتطوير البنية التحتية الصحية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وفيما يتعلق بملف قوائم الانتظار، أشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في تقليص القوائم لتصل إلى أقل من 20 ألف حالة، وهو ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في سياق تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك أرصدة استراتيجية من المستلزمات والأدوية تكفي المستشفيات لمدة ستة أشهر، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة في مختلف الظروف، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم القطاع الصحي كأولوية تنموية قصوى.

واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى أن محافظة الغربية شهدت نهضة تنموية شاملة خلال العقد الأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

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