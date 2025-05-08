امتحانات الثانوية العامة 2025.. خبير تربوي يقدم 10 نصائح لتنشيط المخ

كتب- أحمد الجندي:

قدّم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح العلمية لطلاب الثانوية العامة تساعدهم على تنشيط قدرات المخ وتحسين أدائهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات.

وأكد حجازي أن الثقة في قدرات العقل تمثل نقطة الانطلاق نحو النجاح، مشيرًا إلى أن النظرة الإيجابية للعقل تحفز الطالب وتزيد من دافعيته للتعلم، حتى مع أصعب المواد الدراسية.

وأشار إلى أهمية التركيز على مهمة واحدة في كل مرة وتقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة يسهل التعامل معها، محذرًا من الانخراط في تعدد المهام، الذي يؤدي إلى تشتت الانتباه وضعف الفهم.

وأوضح أن المشاعر الإيجابية مثل التفاؤل والثقة بالنفس تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز كفاءة المخ، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاتزان النفسي أثناء فترة الامتحانات.

ومن بين النصائح المهمة التي قدمها:

المذاكرة الجماعية المنظمة: بشرط اختيار الزملاء بعناية، حيث تساعد المناقشات الجماعية على توسيع الفهم وكسر الملل.

التغذية الراجعة: سواء من المعلمين أو من خلال حل الأسئلة، ضرورية لتصحيح المفاهيم وتثبيت المعلومات.

تجنب الإجهاد: أخذ فترات راحة قصيرة خلال المذاكرة يُسهم في الحفاظ على النشاط الذهني.

تنويع أساليب المذاكرة: مثل استخدام السمع والبصر، ما ينشط أكثر من منطقة في الدماغ ويُحسّن الحفظ.

تهيئة بيئة المذاكرة: من حيث الإضاءة الجيدة، والتهوية، والنظام، إضافة إلى الاستقرار النفسي والأسري.

واختتم حجازي حديثه بالتأكيد على أن المخ البشري يمتلك إمكانات مذهلة، ويمكن لأي طالب أن يصل لأعلى مستويات الأداء بالثقة بالنفس، والنظام، والدعم النفسي السليم.

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