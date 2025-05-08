وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

سَلَّم محمد حبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، 64 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة، للعمل في 5 شركات خاصة.

وقال الوزير جبران، إن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما أكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة في كل الملفات المشتركة التي تخص قضايا العمل من بينها توفير فرص عمل للشباب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أثنى السيد الشرقاوي، مدير مديرية عمل القاهرة، على استجابة شركات القطاع الخاص في توفير هذه الفرص، موجهًا الشكر والتقدير للمنشآت التي وفرت فرص العمل الجديدة وهي منشآت "تريست روس، العربية للمطاعم، فندق ماريوت، صان فارما، التعمير".

اقرأ أيضًا:

مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى