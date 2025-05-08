إعلان

وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان عقود عمل جديدة لذوي الهمم

02:03 م الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عقو عمل لذوي الهمم (10)
  • عرض 14 صورة
    عقو عمل لذوي الهمم (1)
  • عرض 14 صورة
    عقو عمل لذوي الهمم (8)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (3)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (4)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (5)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (6)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (7)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (2)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (9)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (10)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (8)
  • عرض 14 صورة
    عقود عمل جديدة لذوي الهمم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

سَلَّم محمد حبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، 64 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة، للعمل في 5 شركات خاصة.

وقال الوزير جبران، إن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما أكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة في كل الملفات المشتركة التي تخص قضايا العمل من بينها توفير فرص عمل للشباب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أثنى السيد الشرقاوي، مدير مديرية عمل القاهرة، على استجابة شركات القطاع الخاص في توفير هذه الفرص، موجهًا الشكر والتقدير للمنشآت التي وفرت فرص العمل الجديدة وهي منشآت "تريست روس، العربية للمطاعم، فندق ماريوت، صان فارما، التعمير".

اقرأ أيضًا:

مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عقود عمل لذوي الهمم وزير العمل محافظ القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟
نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة