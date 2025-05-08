صور.. وزير الإسكان يتفقد موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، بمدينة سانت كاترين بسيناء، واستهلها بتفقد مشروع محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي بها، يرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات المحطة ومنها غرفة التحكم، وتابع أعمال تنسيق الموقع، واستمع إلى شرح عن جميع المكونات، موجهًا بالانتهاء من الأعمال في تنسيق الموقع وإطلاق التيار بكل مكونات المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يشمل أعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل أعمال التطوير والتوسع المستقبلي لمدينة سانت كاترين، حيث اشتمل على إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير "طبقًا للدراسات المستقبلية"، وتنفيذ خط الربط الهوائي جهد 220 ك. ف من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كم بإجمالي 313 برجًا هوائيًا، بالإضافة إلى أعمال شبكة الجهد المتوسط بإجمالي أطوال 123 كم كابلات، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة بإضافة 2 خلية و2 ممانع قدرة 25 ميجا ف. أ جهد 220 ك. ف للربط مع محطة سانت كاترين، وإنشاء مباني المحولات والموزعات ومد الكابلات الأرضية.

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