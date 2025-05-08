محافظ الجيزة يُنهي تكليف نائبين لرئيسي حيي العمرانية والدقي

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرار رقم 580 لسنة 2025، والذي يقضي بإنهاء تكليف عدد من القيادات المحلية في إطار خطة المحافظة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمّن القرار إنهاء تكليف:

باسم حمدي محمود، نائب رئيس حي العمرانية، ونقله للعمل موظفًا بمدينة أبو النمرس.

محمد فاروق عبود، نائب رئيس حي الدقي، ونقله للعمل موظفًا بمدينة الحوامدية.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه القرارات تأتي ضمن توجهات المحافظة لتطوير الأداء الإداري بالأحياء والمراكز، وضخ دماء جديدة تسهم في الارتقاء بالخدمات وتحقيق كفاءة أكبر في متابعة شؤون المواطنين.

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