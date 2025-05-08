نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار

كتب- محمد أبو بكر"

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي أصدرته اليوم، أنها أوفدت لجنة فنية ميدانية إلى موقع الحادث يوم الأربعاء 7 مايو 2025، برئاسة الدكتور محمد مصطفى الفحام، وعضوية عدد من المهندسين المختصين، بالإضافة إلى ممثل عن الشؤون القانونية.

وكشفت اللجنة، بالاستناد إلى المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين.

وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات.

وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث.

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