وزير الإسكان يتابع موقف مبيعات وتسليمات مشروعات "سيتي إيدج" في عدد من المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس مع قيادات شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة تطورات الموقف التسويقي والبيعي لعدد من المشروعات العقارية، وذلك بحضور مسئولين من الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الشركة.

وتناول الاجتماع استعراض حجم المبيعات في مشروعات الشركة بكل من العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب مناقشة الحوافز والتيسيرات التي تم اعتمادها لتحفيز حركة البيع في تلك المشروعات.

ووجّه الوزير بإعداد حملة إعلامية متكاملة لتسويق المشروعات التي تنفذها الشركة، بما يواكب مستهدفات الدولة في الترويج للمدن الجديدة.

كما تابع الوزير موقف تسليم الوحدات السكنية في كومبوند مزارين والأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين.

وشمل الاجتماع أيضًا استعراض موقف التسليمات في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المشروعات، والتي تشمل أعمال الصيانة، والنظافة، والأمن، والخدمات التشغيلية الأخرى، وخاصة بالشواطئ بمدينة العلمين الجديدة.

اقرأ أيضًا:

مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى