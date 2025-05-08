الأوقاف تعلن قيمة صكوك الأضاحي لعام 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق حملة صكوك الأضاحي التي تنفذها، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار دور الوزارة المجتمعي والدعوي والتكافلي، وحرصها على إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية طوال العام، وليس في أيام العيد فقط.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، يأتي مشروع "صكوك أضاحي الأوقاف" كأحد مشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تيسير أداء شعيرة الأضحية على المواطنين، من خلال آلية دقيقة تضمن الذبح الشرعي، والتوزيع الكريم، ووصول ١٠٠٪ من اللحوم إلى مستحقيها، في شفافية تامة، تحت إشراف لجان شرعية وبيطرية متخصصة، ووفق الضوابط الشرعية والصحية المعتمدة.

وفي هذا العام، تُقدم الوزارة للمواطنين خيارين للصكوك:

صك الأضحية البلدي بقيمة ٩٥٠٠ جنيه.

صك الأضحية المستوردة بقيمة ٧٠٠٠ جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الذبح يتم في الوقت الشرعي المحدد، وأن عملية التوزيع تتم بشفافية وكرامة، بما يحقق أسمى معاني التكافل، ويعزز وعي الدولة في جانبه الاجتماعي التكافلي تجاه تجاه الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الحملة نجاحًا ملحوظًا في الأعوام الماضية، ما شجع الوزارة على التوسع في المشروع هذا العام، وتوفير وسائل متعددة للمشاركة، سواء عبر التحويلات البنكية، أو التطبيقات الإلكترونية، أو من خلال المنافذ المعتمدة.

ودعت الوزارة المواطنين للإسهام في هذا المشروع الخيري العظيم، لما فيه من قُربة إلى الله تعالى، وتحقيق لمقصد الأضحية في إسعاد الفقراء والمحتاجين، وبث روح الأمل في بيوتهم.

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