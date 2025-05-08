توجيه مهم من "السياحة" بشأن سلامة السائحين الوافدين

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في كتابها الدوري رقم (120) لسنة 2025 على ضرورة التزام الشركات السياحية بالإخطار الفوري حال وقوع أي حادث أو طارئ يتعلق بسلامة السائحين الوافدين إلى مصر، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وأجهزة الدولة المختلفة لتعزيز جودة وأمان الخدمات السياحية.

وأوضحت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذا التوجيه يأتي ضمن أعمال لجنة الحد من حوادث الطرق السياحية، وحرصًا على حماية السائحين وضمان سلامة انتقالاتهم داخل مختلف محافظات الجمهورية، ويأتي استمرارًا للتنسيق الدائم بين الغرفة والوزارة من أجل تقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية.

ودعت الغرفة جميع الأعضاء من مديري ومسؤولي الشركات السياحية إلى الالتزام بالتواصل الفوري مع اللجنة المختصة حال وقوع أي حادث أو موقف مفاجئ عبر الوسائل الرسمية التي تم تخصيصها لذلك، وتشمل الخط الساخن للجنة الحد من حوادث الطرق السياحية على الرقم 01009866900، أو البريد الإلكتروني الرسمي.. اضغط هنا

وأكدت الغرفة في بيانها أهمية الالتزام السريع بهذه الإجراءات، لما لها من أثر مباشر في حماية السائحين والحفاظ على سمعة السياحة المصرية دوليًا، موجهة الشكر لشركات السياحة على تعاونها المستمر في دعم قطاع حيوي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

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