السياحة: 15% زيادة في أسعار تشغيل النقل السياحي بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اعتماد زيادة جديدة في الأسعار الاسترشادية لتشغيلات النقل السياحي والليموزين داخل نطاق القاهرة الكبرى، بنسبة 15%، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، وفقًا للكتاب الدوري رقم 122 الصادر عن الغرفة.

وأوضحت الغرفة، في خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، موجه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم مصالح القطاع السياحي، وتوفير آليات واضحة وعادلة لتحديد تكاليف التشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها ارتفاع أسعار المحروقات خلال أبريل الماضي.

وأكد مجلس إدارة الغرفة أن الزيادة المعتمدة ستُطبق فقط على التشغيلات الداخلية، دون المساس بالتشغيلات الخارجية، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة تهدف إلى تغطية تكاليف التشغيل المتزايدة والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للسائحين.

وأضاف أنه في حال شهدت أسعار الوقود زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، فسيتم إصدار قائمة أسعار استرشادية محدثة، على أن يبدأ تطبيقها مع أول أكتوبر 2025.

قائمة الأسعار الاسترشادية

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