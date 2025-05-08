حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج

مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد ا

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استطلاع هلال ذي الحجة بهذا الموعد.. الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى 2025

أعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر ذي الحجة عقب غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، والذي يصادف التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، أي بعد نحو 19 يومًا من الآن.

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أول تعليق لرئيس الوزراء على توقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم بالتعاون مع الولايات المتحدة، من شأنه تعزيز استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.

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التموين تتعاقد على 10 آلاف طن لحوم ودواجن استعدادًا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لموسم عيد الأضحى من خلال التعاقد على 4 آلاف طن من الدواجن و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة.

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مشيرة خطاب: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي محدودي الدخل

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

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مدبولي: 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها العام المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 12 جامعة أهلية جديدة ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام المقبل، ما يرفع عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 128.

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برعاية الرئيس.. منافسات قوية ببطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

استمرت فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز والتى تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ملاعب نادى الفروسية "كيان سيتى" بالعاصمة الإدارية الجديدة .

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رئيس "اقتصادية قناة السويس": لن نسمح بتملك الأراضي الصناعية بالمنطقة

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة ليست لها علاقة بالمجرى الملاحي نهائيًا، مضيفًا: "كنت أتمنى يكون لينا اسم تاني علشان التعارض مع هيئة قناة السويس".

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