عبد المنعم سعيد يكشف تداعيات الحرب "الباكستانية الهندية"

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عن تداعيات الحرب الباكستانية الهندية على السياسة العالمية وخارطة الاقتصاد العالمي والدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية المصرية لحل الأزمة ووقف الحرب.

وقال سعيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لا يوجد أدنى شك في أن السياسة العالمية والاقتصاد العالمي سيتأثران سلبيا بالحرب الهندية الباكستانية التي اندلعت خلال الساعات الماضية بين البلدين مشيرا إلى أنها ناتج لأزمة مزمنة استمرت لسنوات دون حل جذري.

وأكد سعيد أن مصر تربطها علاقات دبلوماسية قوية بكلا البلدين وبقدر أن تقود الوساطة بينهما للتوصل لحل فوري من شأنه أن يوقف الحرب قبل أن تتسع دائرة الصراع.

ونفذت الهند اليوم الأربعاء، عملية عسكرية انتقامية فى الأراضى الباكستانية، وذلك ردا على هجوم إرهابى أودى بحياة 26 سائحا بمنطقة باهالجام فى الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهى من إقليم كشمير يوم 22 أبريل الماضى، وزادت الأجواء اشتعالا، عقب تنفيذ الهجوم الذى أطلقت عليه الهند اسم "عملية سيندورا" وهى سلسلة ضربات دقيقة، دمرت 9 قواعد داخل باكستان وفى كشمير، لترد عليه إسلام أباد بقصف مدفعى باتجاه المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية داخل إقليم كشمير، راح ضحيته 36 قتيلا و100 مصاب من الطرفين.

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