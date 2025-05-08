تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور أبو بكر ضوة وكيل نقابة المحامين، آخر تطورات أزمة الرسوم القضائية التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية.

وقال ضوة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم الخميس إضراب عام بجميع الدوائر بمحاكم الاستئناف بكافة محافظات الجمهورية لمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .

وأضاف ضوة قائلا: وفي حالة عدم الاستجابة سيتم الدعوة لجمعية عمومية بنقابة المحامين لبحث اتخاذ إجراءات تصاعدية لحل الأزمة .

وأشار ضوة إلى أن مجلس نقابة المحاميين كان قد أجرى لقاءات متعددة خلال الفترة الماضية بالمعنيين بالأمر بكافة جهات الدولة " لكن الرد كان هنشوف حل".

وكان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قد أقر زيادة جديدة على الرسوم القضائية المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية.

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