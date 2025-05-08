ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود خلال الـ6 أيام القمبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.

حالة الطقس اليوم الخميس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس من الجمعة 8 مايو 2025 وحتى الثلاثاء 13 مايو 2025

أشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس من الجمعة 8 مايو 2025 وحتى الثلاثاء 13 مايو 2025 ستشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت أن حالة الطقس من الجمعة 8 مايو 2025 وحتى الثلاثاء 13 مايو 2025 ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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