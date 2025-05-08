بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام

كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تشكيل اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وبحسب بيان الهيئة تضم اللجنة العليا نخبة من الشخصيات الفاعلة وهم عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامي أسامة كمال عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام ، الدكتور حسن عماد أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام الجامعة الأمريكية ، الإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير ، مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام ، لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار سابقًا ، اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق ، الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون ، الإعلامي محمد هاني رئيس شبكة قنوات النهار، الإعلامية علا الشافعي رئيسة تحرير اليوم السابع والمسؤولة في ملف الدراما بالشركة المتحدة.

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