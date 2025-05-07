"المستشفيات التعليمية" تعلن حصول معهد الأبحاث الرمدية على اعتماد "جهار"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع لها على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وذلك وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

وبحسب بيان اليوم، يُعد هذا الاعتماد بمثابة شهادة تقدير للجهود الحثيثة التي يبذلها المعهد وكافة العاملين به لتقديم خدمات طبية وبحثية متميزة في مجال طب العيون، ويعكس هذا الإنجاز التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب العمل، بدءًا من تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وصولًا إلى إجراء البحوث العلمية المتطورة.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، إن الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المعاهد والمستشفيات التابعة للهيئة، وتطوير الخدمة الطبية المقدمة داخلها، من الأولويات القصوى ضمن خطة عمل الهيئة، اتساقًا مع التعليمات المستدامة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والذي نعده ببذل المزيد من الجهد للحصول على الاعتماد لباقي وحدات الهيئة في أقرب وقت، لتوفير خدمة صحية ورعاية طبية متميزة لخدمة المرضى.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بهذا الاعتماد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب والتزام من جميع العاملين بالمعهد، بدءًا من عميد المعهد الحالي الدكتورة حنان الغنيمي، والعمداء السابقين الدكتور هاني نصر، الدكتور محمد صلاح، والدكتور ليلى الشاذلي، وصولًا إلى كافة الفرق الطبية والإدارية بالمعهد، ويُعد حافزًا لجميع وحدات الهيئة على مواصلة مسيرة التطور والتحسين المستمر لخدماتنا، بما يخدم مصلحة المرضى والبحث العلمي في مصر.

وأضاف: "حصول المعهد على اعتماد GAHAR يعزز من ثقة المرضى في الخدمات التي يقدمها، ويؤكد على الالتزام بتوفير بيئة آمنة وفعالة للعلاج، كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات البحثية على المستويات المحلية والدولية، حيث يُعد المعهد صرحًا طبيًا وبحثيًا عريقًا في مصر منذ نشأته عام 1925، وقد لعب دورًا محوريًا في تطوير طب العيون وتقديم الرعاية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من أمراض العيون المختلفة. ويستقبل المعهد سنويًا ما يقرب من 300 ألف مريض من خلال العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ، وقد أجرى خلال العام الماضي 9811 عملية متنوعة، منها 4304 عمليات من خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى إجراء 79 حالة زراعة قرنية."

وأكدت الدكتورة حنان الغنيمي، عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، أن المعهد يحظى بدعم ورعاية كاملين من قبل رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وقد ساهم هذا الدعم المستمر في توفير الإمكانيات اللازمة للمعهد لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الطبية والبحثية، وتحديث البنية التحتية، وإضافة أحدث التقنيات. كما أن توجيهات ومتابعة قيادات الهيئة كان لها دور فعّال في تهيئة المناخ المناسب لحصول المعهد على هذا الاعتماد الهام من GAHAR.

وأفادت عميد المعهد بأن المعهد ساهم على مر السنين في إجراء العديد من الأبحاث العلمية الرائدة التي أثرت بشكل كبير في فهم وعلاج أمراض العيون على المستويين المحلي والدولي، كما يُعتبر المعهد مركزًا تعليميًا هامًا لتخريج الكوادر الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون.

ويُذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن منح الاعتماد للمنشآت الصحية في مصر، وتعتمد في عملها على معايير عالمية تضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى. وكانت الهيئة قد اعتمدت معهد السمع والكلام منذ أشهر قليلة، ويأتي حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية على هذا الاعتماد ليؤكد مكانته الرائدة في مجال طب العيون والأبحاث الرمدية في مصر والمنطقة.