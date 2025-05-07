خبير سياسي: الغارات الأمريكية كبدت الحوثيين خسائر اقتصادية وعسكرية فادحة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، الخبير السياسي، أن الإدارة الأمريكية وجهت خلال الفترة الماضية ضربات قوية ومؤثرة للحوثيين، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال اليومين الماضيين شكل خسارة كبيرة لاقتصاد الجماعة، تمثلت في تدمير ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بالإضافة إلى استهداف طائرات حوثية، حيث تم تدمير ثلاث طائرات بشكل جزئي وثلاث أخرى كليًا.

وأضاف أبو الهول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الغارات الأمريكية تسببت في خسائر فادحة للحوثيين على المستويين الاقتصادي والعسكري، وبلغت من الشدة ما دفع سلطنة عمان إلى الدخول على خط الوساطة لإنهاء العمليات ووقف الضربات الأمريكية، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين الولايات المتحدة والحوثيين لن يتضمن تعهدًا من الحوثيين بوقف استهداف إسرائيل، ولن يقتصر على السفن الأمريكية فقط، بل سيمتد ليشمل جميع السفن.

ونوه بأن الهجمات الحوثية على إسرائيل أخذت زخمًا دعائيًا كبيرًا، لكنها في الواقع لم تحقق أي تأثير حقيقي ولم تصب في مصلحة الفلسطينيين، موضحًا أن الحوثيين أطلقوا 26 صاروخًا باليستيًا في اتجاه إسرائيل منذ 18 مارس، إلا أن صاروخًا واحدًا فقط هو من اخترق الأراضي الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إيران تسعى لإنجاح المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، وهو

ما قد ينعكس على مواقفها الإقليمية وتحركات حلفائها، متابعًا: "الحوثيين تصرفوا بشكل طائفي لتنفيذ المخطط الإيراني في المنطقة دون النظر لمصلحة اليمن".