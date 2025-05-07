التموين تتعاقد على 10 آلاف طن لحوم ودواجن استعدادًا لعيد الأضحى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لموسم عيد الأضحى من خلال التعاقد على 4 آلاف طن من الدواجن و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة.

وأكد "فاروق"، أنه تم الإعداد لإقامة شوادر عيد الأضحى اعتبارًا من يوم 20 مايو الجاري لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع بأسعار مناسبة.

وأكد وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر آمن، مشيرًا إلى أن اللحوم تكفي لأكثر من 6 أشهر، بينما يكفي السكر لأكثر من 14 شهراً، في إطار خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلي.

وأضاف فاروق أن إجمالي صرف المقررات التموينية شهريًا يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، يتم ضخها من خلال المنافذ التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية لحاملي البطاقات التموينية.

وتابع الوزير أن الدولة تقوم بصرف نحو 750 ألف طن من القمح شهريًا لإنتاج الخبز المدعم، مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج 280 مليون رغيف خبز يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين، بما يضمن استقرار منظومة الدعم وتوفير الخبز المدعوم للمستحقين.

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