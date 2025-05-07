من هي الزوجة الناشز؟.. داعية توضح

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة دينا أبو الخير،الداعية الإسلامية، إن مصطلح الزوجة الناشز يُعد من المفاهيم التي قد يُساء فهمها في المجتمع، مؤكدة أن النشوز ليس مجرد خلاف في الرأي أو رفض لسلوكيات الزوج، بل له معايير شرعية دقيقة لا بد من التمييز بينها.

وأوضحت أبو الخير خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كلمة النشوز وردت في القرآن الكريم في سورة النساء، الآية 34، حيث قال الله تعالى:"وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ...".

وأضافت أن النشوز لغويًا يعني العلو والاستعلاء، وشرعًا يُقصد به أن ترتفع المرأة عن طاعة زوجها الواجب لها شرعًا، مثل الامتناع عن المعاشرة، أو الخروج من البيت دون إذنه، أو عدم احترامه، أو الإضرار بالأسرة بشكل متعمد.

وأجابت على سؤال ورد من إحدى الزوجات حول اتهام زوجها لها بأنها ناشز لمجرد اعتراضها على بعض سلوكياته، مثل تدخين السجائر أمام الأبناء أو استخدامه العنف في التربية.

وأكدت أن الاختلاف في وجهات النظر، والاعتراض على أفعال غير مقبولة شرعًا أو تربويًا، لا يُعد نشوزًا، بل هو من حق المرأة المشروع في الدفاع عن استقرار أسرتها وصحة أبنائها.

وشددت على أن الزوجة التي تعترض على التدخين أمام الأبناء، أو على استخدام العنف، أو ترفض الحوار غير المحترم، لا تُعد ناشزًا، بل بالعكس، هي تؤدي دورًا تربويًا وأخلاقيًا يجب احترامه، ما دام يتم في إطار من الأدب وعدم الخروج عن حدود الشرع.

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