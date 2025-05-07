نائب رئيس بنك ناصر يكشف أمام "تضامن النواب" رؤية البنك للسنوات المقبلة

كتب - نشأت علي:

استعرض أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، رؤية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن رؤية البنك تتمثل في المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة و سياسات التمكين الإقتصادى من خلال الإسهام فى تحقيق الشمول المالى، داعيا أن يتم إعفاء البنك من الضرائب ليتمكن من القيام بدوره علي أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر.

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل علي توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن ورؤية بنك ناصر خلال الـ3 المقبلة تستهدف تغطية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص علي التنمية المستدامة، موضحا أن البنك يسعى إلي التحديث التكنولوجيا وتزويد مسارات الزكاة وتوفر قروض حسنة.

وأوضح أن بنك ناصر الاجتماعي بحث نماذج للبنوك الدولية التي تنتهج نهج دعم الفقراء، مضيفا :" بحثنا البنوك الاجتماعية في العالم وعلي رأسهم بنك الفقراء "جرين" هو بنك مملوك للفقراء" مؤكدا أن بنك ناصر يقوم بدوره الاجتماعي ونعمل علي دعم حوالي 30% من المواطنين الأكثر احتياجا وهو ما يقرب من 40 مليون مواطن ".

وقال أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر، نحن أكبر بنك مصدر بطاقات كروت ميزة بسعة تقدر حوالي7 مليون كارت، مشيرا إلي أن المؤشرات المالية لبنك ناصر زادت فيها 20% " مضيفا :" نغطي 17مليون ونصف مليون أسرة من الأكثر احتياجا ونعمل علي تخارج من هذا البرنامج ونعمل علي الطبقة المتوسطة ونعمل علي برنامج التمكين الاقتصادي للأسر.

وقال أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، بنك ناصر يقوم بدور اجتماعي داعيا إعفاء البنك من أي ضرائب والتي قد وصلت حاولي مليار جنيه العام المالي الماضي" مشيرا إلي أن البنك عندما سلك دور استثماري من أجل الإنفاق علي الدور الاجتماعي المنوط به البنك".

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يحتاج إعفاء البنك من كل انواع الضرائب ومنحه تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكليفة أو مساعدته علي منح دولية لتمكين البنك من الدخول في مبادرات مختلفة .

وأكد أن البنك يتجه إلي الرقمنة، مؤكدا أنه سوف يستطيع الوصول إلي كل الفقراء بطرق بسيطة عبر التكنولوجيا، مشيرا إلي أن بنك ناصر الاجتماعي وقع بروتوكولا مع البريد لتقديم خدمات البنك من خلال البريد، كما أنه وضع خطة تسويقية لرسم صورة ذهنية لبنك ناصر في مصر".