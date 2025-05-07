مدبولي: 12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها العام المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 12 جامعة أهلية جديدة ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام المقبل، ما يرفع عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 128.

وأوضح مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوع، الأربعاء، أن عدد الجامعات في مصر قبل 6 سنوات لم يكن يتجاوز 50 جامعة، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لتطوير منظومة التعليم العالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعات الجديدة تشمل مؤسسات دولية وتكنولوجية، وتركز على تدريس التخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي.

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