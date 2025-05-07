أول تعليق لرئيس الوزراء على توقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي تم بالتعاون مع الولايات المتحدة، من شأنه تعزيز استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أن هذا الاتفاق سيؤثر بشكل إيجابي على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء، إن الأيام القادمة تشهد إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي، أن اللجنة المعنية ستعقد جلسات لفترة زمنية محددة، حيث ستُرفع تقاريرها، وستتم مناقشات مع ممثلي الصندوق خلال هذه الفترة.

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