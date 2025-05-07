برعاية الرئيس.. منافسات قوية ببطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

استمرت فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز والتى تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ملاعب نادى الفروسية "كيان سيتى" بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأسفرت نتائج اليوم الأول من البطولة على المستوى الفردى تحقيق الفارس البحرينى سامى محمد المركز الأول، وحققت الفارسة الرومانية استوشيا استيفانيا إلينا المركز الثانى، ونجح الفارس العماني ماديان سيد حامد فى تحقيق المركز الثالث .

أما فيما يخص نتائج مستوى الفرق فقد حصلت البرازيل على المركز الأول، وجاءت فى المركز الثانى دولة رومانيا، وحصلت قطر على المركز الثالث .

وشهدت منافسات اليوم الثانى على المستوى الفردى تحقيق الفارس القطرى حمد على العطية للمركز الأول، وحقق الفارس البرازيلى باولو روبرتو المركز الثانى، بينما حقق الفارس الإيطالى فليبو مارتينى المركز الثالث .

وعلى مستوى الفرق حققت، إيطاليا المركز الأول، وحققت قطر المركز الثانى، ونجحت رومانيا فى تحقيق المركز الثالث.

وتشهد البطولة منافسات قوية بما يعكس الآداء الفنى المتميز لفرسان الدول المشاركة وفرسان الفريق المصرى وإستعدادهم الراقى للبطولة مما أضفى قوة للمنافسات على الملاعب المصرية وسط إشادة دولية بالمظهر المشرف الذى تمتاز به فعاليات البطولة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالأجواء التنافسية للبطولة، وما شاهدوه من بنية تحتية متطورة تعكس إهتمام الدولة المصرية برياضة الفروسية، كذلك الإجراءات التنظيمية التى تبرز التخطيط والإعداد الجيد للبطولة .

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