كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء، استطلاع هلال شهر ذي الحجة عقب غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، والذي يصادف التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، أي بعد نحو 19 يومًا من الآن.

ومن المنتظر أن تصدر دار الإفتاء، إلى جانب معظم الهيئات الشرعية في الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بيانًا رسميًا في مساء ذلك اليوم، يوضح نتيجة الرؤية الشرعية للهلال الجديد.

وفي حال ثبتت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، فإن يوم الأربعاء 28 مايو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، ويُعتبر الثلاثاء هو اليوم الأخير من ذي القعدة، وأما إذا تعذر رصد الهلال، فسيُعد يوم الأربعاء هو المكمل لشهر ذي القعدة، على أن تبدأ أولى أيام شهر ذي الحجة يوم الخميس 29 مايو 2025.

تاريخ عيد الأضحى المبارك 2025

استنادًا إلى البيانات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الفلكي المقرر في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، الذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446.

وتشير الحسابات إلى أن الهلال سيبقى ظاهرًا في أفق مدينة مكة المكرمة لمدة تقدر بنحو 38 دقيقة بعد غروب الشمس، في حين يستمر ظهوره في سماء العاصمة المصرية القاهرة لمدة 47 دقيقة.

أما في باقي المحافظات المصرية، فستتراوح فترة بقاء الهلال بين 40 و49 دقيقة، في حين تتفاوت مدته في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 9 دقائق و59 دقيقة، بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.

ويُرجح فلكيًا بناءً على هذه المعطيات، أن تكون بداية شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو 2025، بينما ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويتبعها أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة.

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