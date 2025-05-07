رئيس "اقتصادية قناة السويس": افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية بالنصف الثاني من 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حددت نوعية الصناعات المناسبة لكل منطقة، حيث تم تخصيص منطقة القنطرة لصناعات الغزل والنسيج والأغذية، بينما تم تخصيص منطقة شرق بورسعيد لصناعة السيارات والجرارات الكهربائية.

وأضاف جمال الدين، أنه سيتم افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد بالنصف الثاني من هذا العام.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أول 3 عقود تم توقيعها في محافظة الإسماعيلية على ضفاف قناة السويس، حيث تشمل هذه العقود مصانع لإنتاج السلك المنجنيز، اثنان منها مع مستثمرين من الهند، وآخر مع مستثمر مصري.

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