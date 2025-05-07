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مدبولي: صندوق النقد يجري مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأيام المقبلة

07:17 م الأربعاء 07 مايو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأيام القادمة تشهد إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن اللجنة المعنية ستعقد جلسات لفترة زمنية محددة، حيث ستُرفع تقاريرها، وستتم مناقشات مع ممثلي الصندوق خلال هذه الفترة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيجري زيارة الأسبوع المقبل إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيتفقد عددًا من المشروعات التنموية بالمنطقة.

وأضاف مدبولي، أنه سيقوم غدًا الخميس بجولة تفقدية بمحافظة الغربية، حيث سيتابع عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة.

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