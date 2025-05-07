البترول: لا توجد مشكلات في شحنات البنزين المستوردة بعد تحليلها بمعامل محايدة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الجهات المعنية بدأت فحص مصدر البنزين والمحطات عقب ما تم تداوله من شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة البنزين، التي تم تشكيلها منذ عام 2022، تعمل على محورين: أولهما التأكد من جودة البنزين محليًا، والثاني التفتيش على محطات الوقود نفسها.

وأوضح "عاطف"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أنه تم تحليل جميع شحنات البنزين المستورد في معامل محايدة ولم تُظهر النتائج وجود أي مشكلات، كما تم سحب نحو 220 عينة من محطات الوقود ضمن حملة فحص شاملة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الوزارة لم تتلق سوى 8 إلى 9 شكاوى فور إعلان أرقام الخط الساخن، بينما ارتفع العدد إلى نحو 50 شكوى حتى اليوم، ويتم فحصها بدقة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتائج بشفافية فور التوصل إليها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة