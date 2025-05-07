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وزير التموين يكشف موقف احتياطي السلع الاستراتيجية

06:10 م الأربعاء 07 مايو 2025

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن احتياطى السلع الاستراتيجية في مصر آمن، مشيرًا إلى أن اللحوم تكفي لأكثر من 6 أشهر، فيما يكفي السكر لأكثر من 14 شهراً.

وأضاف فاروق، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالي صرف المقررات التموينية شهريًا يبلغ 3 مليارات جنيه من خلال المنافذ التابعة للوزارة.

وتابع وزير التموين أن الدولة تصرف 750 ألف طن من القمح شهرياً، ويتم إنتاج 280 مليون رغيف خبز يومياً لتلبية احتياجات المواطنين.

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