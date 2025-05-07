شديد التعقيد ولسنا مع طرف ضد آخر.. ماذا قال مدبولي عن "الإيجار القديم"؟

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب ما يثار حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الأسبوعي، أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد الآخر، مشيرًا إلى حرصها على التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ملف الإيجار القديم يعد من الملفات المعقدة التي يعود تاريخها إلى الستينات، منوهًا إلى أن الموقف حوله شديد التعقيد، قائلًا:"نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة".

وشدد مدبولي على أن الحكومة ليست مع طرف ضد آخر، مشيرًا إلى أن مسودة القانون تجري مناقشتها في البرلمان بحضور خبراء، بالإضافة إلى مجموعات من الملاك والمستأجرين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من مشروع القانون هو الخروج بقانون متوازن يحقق المصالح المختلفة لجميع الأطراف.

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