الحماية الاجتماعية والعمالة المنزلية.. توجيهات عاجلة من مدبولي لوزير العمل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كلف محمد جبران، وزير العمل، ببدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال وعرضها على المجلس لاعتمادها ووضعها حيز التنفيذ، والتي منها العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، و التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بدأت فورًا في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية.

كان "السيسي"، قال خلال احتفالية عيد العمال، السبت الماضي: يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة وبالإضافة إلى هذا، فقد وجهت الحكومة بما يلي:

1- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

2- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

3- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

4- العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

5- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

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