مدبولي: 13.8 مليار يورو حجم التعاون بين مصر والبنك الأوروبي للتنمية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الجاري شهد عقد لقاء مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يُعد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف "مدبولي"، أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة للبنك في تنفيذ مشروعات التنمية والتمويل، حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، والثالثة على مستوى العالم من حيث حجم الشراكة والتمويل بعد تركيا وأوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بدأت على الفور تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التعاون مع البنك، موضحًا أن إجمالي المحفظة التمويلية مع البنك تصل إلى نحو 13.8 مليار يورو، يوجه منها 80% إلى مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة تواصل دعم القطاع الخاص بهدف تعزيز نموه في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تأكيد رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استمرار دعم وتمويل البنك لمصر، وخاصة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن 98% من التمويل المقدم لمصر خلال العام الجاري مخصص للقطاع الخاص.

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