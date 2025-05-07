أول تعليق من رئيس الوزراء على شكاوى وجود بنزين مغشوش بالأسواق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الشكاوى التي صدرت خلال الفترة الماضية، على وجود بنزين مغشوش ببعض محطات البترول.

وقال مدبولي:"أمرت جهات التحقيق باللبحث عن المشكة، ولو فيه أي مشكلات هنعرف بالظبط وبالتفاصيل إيه اللي بيحصل، هل فيه شحنة معينة مش سليمة، ولا فيه أخطاء في عمليات التكرير؟".

وتابع:"فيه جزء من المواد البترولية بييجي من الجارج، وجزء بنستورد فيه المواد الخام وبيتم تكريره في مصر، وما يتم حاليا بنقوم بمراجعة إيه اللي حصل على مدار الفترة السابقة، وواضح ان ده حصل في فترة زمنية معينة، وإن فيه مشكلة تسبب في هذه الأزمة، وبمجرد ما هنعرف المشكلة، هنقول كل التفاصيل".