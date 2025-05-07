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في يوم الطبيب المصري.. تكريم رموز طبية بارزة على رأسهم أسامة حمدي ومحمود المتيني

05:14 م الأربعاء 07 مايو 2025

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كتب- أحمد جمعة:

تستعد النقابة العامة للأطباء لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة "يوم الطبيب المصري"، والمقرر إقامتها السبت المقبل بدار الحكمة؛ لتكريم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة القطاع الصحي.

ويشهد الحفل تكريم عدد من الأطباء المرموقين، يأتي في مقدمتهم البروفيسور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس السابق، إلى جانب عدد من الشخصيات الطبية والإدارية التي أثرت المشهد الصحي في مصر علميًا ومهنيًا.

وتأتي الاحتفالية تأكيدًا على تقدير النقابة لدور الأطباء في دعم المنظومة الصحية، وإبرازًا للنماذج المشرفة التي تمثل مصر في المحافل الدولية، وسط حضور رسمي ومهني من قيادات القطاع الطبي.

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أسامة حمدي محمود المتيني النقابة العامة للأطباء يوم الطبيب المصري
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