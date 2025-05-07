آلية الجديدة لإعلان نتائج مسابقات شغل معلم مادة.. بيان بالتفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدها لإعلان نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، معلنًا البدء في تطبيق هذه الآلية على النتيجة المبدئية لمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، ويمكن للمتقدمين الاستعلام على موقع البوابة.

وكشف رئيس الجهاز أن الآلية الجديدة سيستفيد منها المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظته، حيث ستمنحهم الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، مشيرًا إلى أن الجهاز أتاح أمام هذا المتقدم خياران، حرية اختيار محافظة من المحافظات المتاحة لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم وفقًا لرغباته بترتيب المحافظات التي ستتاح له على موقع بوابة الوظائف.

وأوضح المهندس حاتم نبيل أنه في حال تساوي عدد من المتقدمين في الدرجات سيتم إعمال القواعد المنصوص عليها في المادة (4 ) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والمستبدلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025 ، حيث نصت على أنه في حال التساوي بين المتقدمين لشغل الوظيفة يتم المفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية:-

1- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

2- الدرجة الأعلى في ذات المرتبة.

3- الأعلى مؤهلًا.

4- الأقدم تخرجًا.

5- الأكبر سنًا.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الآلية الجديدة ستوفر فرصة أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني؛ لشغل وظائف في محافظات أخرى، كما تسهم في سرعة تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لسد العجز في المحافظات التي لم يكتمل فيها العدد المطلوب من المتقدمين، وذلك إيمانًا بالدور الحيوي للتعليم في بناء الإنسان وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.