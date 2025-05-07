محافظ الغربية: تشكيل لجنة للانتهاء من سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إن المحافظة وكل الجهات التابعة لها التزمت بالمادة 2 من قانون التصالح، وفي كل خطوات التصالح، وفي ما يتعلق بالتعديل على خطوط التنظيم والشوارع طبقًا للمخططات وتغير الاستخدام الصادر بها قرار المحافظة رقم 1021 لسنة 2024 لتسهيل عمل اللجان الفنية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وخلال رده على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سامية توفيق في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه في ما يتعلق بالبند 9 من المادة الثانية من قانون التصالح على المخالفات الواقعة على الأرض الزراعية، تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 551 لسنة 2024 يناط بها إعداد ملفات خاصة بالكتل القريبة والمتناثرة، وتم إرسالها لهيئة التخطيط العمراني ووزارة الزراعة؛ لاتخاذ اللازم، وفي هذا الإطار ورد إلينا كتاب وزارة الزراعة بالموافقة على العمل بالكتل القريبة، وجار حاليًّا التصالح عليها وفي انتظار رد وزارة الزراعة النهائي في هذا الشأن.

وتابع المحافظ: وجار حاليًّا توقيع جميع الأحوزة العمرانية المعتمدة على الطبيعة من قِبل مديرية المساحة، وتقوم هيئة التخطيط العمراني بالانتهاء حاليًّا من إعداد المخططات الاستراتيجية لمدينة المحلة والقرى التابعة لها، وفور ورود المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط تقوم المحافظة بعمل مخططات تفصيلية واشتراطات للبناء للمناطق المضافة للأحوزة العمرانية طبقًا لقانون البناء الموحد.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لسرعة الانتهاء من توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، وفي ما يتعلق بملف عدم الانتهاء من تطوير كورنيش محلة أبو علي، قال المحافظ إن المشروع يتم تنفيذه عن طريق جهاز تعمير الساحل الشمالي، ونسبة التنفيذ حاليًّا تبلغ 85 في المئة وإعادة رصف شارع الثورة تجاوز 90 في المئة، وتم مخاطبة الجهاز أكثر من مرة؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال، وتلافي الملاحظات وجار حاليًّا العمل بكرونيش محلة أبو علي لاستكمال الأعمال.

وقال المحافظ، عن ملف إحلال وتجديد كوبري صفط تراب، إن الكوبري يتبع الإدارة العامة للصرف بالغربية، وحالته الإنشائية جيدة، ويحتاج إلى صيانة فقط، وفقًا للتقرير الهندسي، وتم توفير الاعتمادات المالية بقيمة 14 مليون جنيه، لصيانة عدد من الكباري؛ ومن ضمنهم هذا الكوبري، وجار الآن السير في الإجراءات، وعن عدم رصف مدخل قرية بطينة مركز المحلة، قال المحافظ إنه تم عقد اجتماع بمجلس ومدينة المحلة، وانتهى الاجتماع إلى أن هذا الجزء المشار إليه بطلب الإحاطة غير منتهي المرافق؛ حيث يوجد خطوط مياه وصرف صحي لم يتم تنفيذها وبمجرد الانتهاء يمكن رصف الجزء المذكور مع العلم أن مركز ومدينة المحلة مدرج ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.