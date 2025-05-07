لخدمة أكثر من 26 ألف مزارع.. "الزراعة" تنفذ أكثر من 200 نشاط إرشادي

كتب- عمرو صالح:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نشاط إرشادي مكثف للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال شهر أبريل الماضي، على مستوى الحمهورية؛ حيث تم تنفيذ ما يزيد على 200 نشاط إرشادي متنوع، بالإضافة إلى الندوات الإرشادية التي تم تنفيذها بالمراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنه تم خلال أبريل الماضي، الإشراف والمتابعة على تنفيذ نحو 1792 ندوة إرشادية في مجالات متنوعة؛ من بينها رعاية المحاصيل الزراعية المختلفة، وأهم الممارسات، فضلاً عن المجالات المرتبطة بالإنتاج الحيواني، وذلك بحضور نحو 26880 مزارع، وذلك بالمراكز الإرشادية الموجودة في محافظات الجمهورية .

وأوضحت إسماعيل، في تصريحات لها، أنه في ما يتعلق بتقديم الدعم الفني لمزارعي القمح، تم الإشراف والمتابعة على تم تنفيذ 93 يوم حصاد في مجال النهوض بمحصول القمح في 25 محافظة، بحضور 1395 متدربًا ومزارعًا من خلال مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وتم أيضًا الإشراف والمتابعة على تنفيذ 10 ندوات في مجال التوعية بأهمية تطهير المساقي والمراوي في 8 محافظات، بحضور 200 مزارع.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي أنه تم أيضًا الإشراف والمتابعة على تنفيذ 5 أيام في مجال تحميل دوار الشمس مع بعض المحاصيل الأخرى في 5 محافظات، بحضور 75 مزارعًا، وكذلك 7 أيام في مجال السمسم المحمل على قطن في 7 محافظات؛ بحضور 105 مزارعين، و7 أيام في مجال فول الصويا المنفرد والمحمل على المحاصيل الأخرى في 7 محافظات بحضور 105 مزارعين.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي أنه في ما يتعلق بالنهوض بمحصول القطن، تم الإشراف والمتابعة على تنفيذ 10 ندوات إرشادية في 10 محافظات، بحضور 160 مزارعًا، و16 ندوة إرشادية لتوعية مهندسي ومرشدي القطن في 8 محافظات، بحضور 256 مهندسًا ومرشدًا زراعيًّا، وتم الإشراف والمتابعة على تنفيذ 3 أيام حصاد في مجال النهوض بمحصول الكتان في 3 محافظات، بحضور 50 مزارعًا.

وعلى صعيد النهوض بمحصول الشعير، أشارت إسماعيل إلى أنه تم الإشراف والمتابعة على تنفيذ 18 يوم حقل للنهوض بالمحصول في 8 محافظات، بحضور 270 مزارعًا، لافتةً إلى أنه تم أيضًا الإشراف والمتابعة على تنفيذ 8 ندوات إرشادية للنهوض بمحصول فول الصويا في 5 محافظات، بحضور 130 مزارعًا، فضلًا عن 23 ندوة إرشادية في مجال دودة الحشد الخريفية في 15 محافظة، بحضور 350 مزارعًا.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنه تم أيضًا الإشراف والمتابعة على تنفيذ ندوتَين إرشاديتَين لتدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين في إدارات الإنتاج الحيواني والبساتين والإرشاد بمحافظة الجيزة بحضور 30 مزارعًا، مشيرةً إلى أنه يتم من خلال المرشدين الزراعيين والإخصائيين تحت إشراف مدير الإرشاد بكل محافظة؛ لمتابعة كل الأنشطة الزراعية، لرصد أي مشكلات سواء للنباتات أو الحيوانات وإرسالها إلى الإدارة لنقلها إلى المختصين؛ لإيجاد حلول لها، فضلًا عن مواصلة إصدار النشرات الإرشادية حول المحاصيل المختلفة، حيث صدرت حاليًّا نشرتا القطن، وزهرة الشمس، ويجري حاليًّا الانتهاء من إصدار نشرة الذرة الشامية.

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