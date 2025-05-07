وزير الشؤون النيابية عن الذكاء الاصطناعي: لا بد من ضبط المحتوى القيمي والأخلاقي

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة الأولى من منتدى "اسمع واتكلم" في نسخته الرابعة، الذي يُعقد اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة قضيتَين، تركز القضية الأولى على: العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف، والثانية تركز على: الشباب ودوره في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي.

‌‎وأكد فوزي، حسب بيان الوزارة، أن تعزيز ثقافة فعل الخير في المجتمع يُسهم بشكل كبير في تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ‌‎مشيرًا إلى ضرورة أن تضمن المشروعات التنموية الاستدامة، وأن العمل التطوعي تجربة إيجابية تستحق أن يخوضها الجميع.

وقال وزير الشؤون النيابية إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على تجميع المعلومات وإبراز المحتوى المتاح عبر الإنترنت؛ مما يستدعي ضرورة ضبط المحتوى القيمي والأخلاقي المنشور، حيث إنه كلما كان المحتوى منضبطًا، أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر إيجابية، وعلينا دور في إثراء المحتوى الجيد؛ خصوصًا في ظل صراع المفاهيم بين المدارس المختلفة، مثل الصوفية والسلفية.

وأشار فوزي إلى أن النجاح في العمل الأهلي يعود إلى توافر الإرادة السياسية؛ حيث أصبح هناك نشاط أهلي متميز حاليًّا، مستشهدًا بمشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى تأهيل قرى الريف وتحسين مستوى المعيشة فيها.

وشدد المستشار محمود فوزي على أهمية الحفاظ على المبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرًا أن التطرف غالبًا ما يرتبط بمشكلات مالية أو نفسية أو جسدية. ولا بد من التعامل مع الجميع بالحسنى والأخلاق الطيبة، ولدينا قيم عظيمة في الأخلاق والإنسانية تجعلنا قادرين على حسن المعاملة واحترام الجميع.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن العمل التطوعي ليس مجرد وسيلة لسد فجوة اجتماعية؛ بل هو عملية مستمرة وأسلوب حياة يقوم على تخصيص جزء من الوقت لخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، والدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، ونخبة من علماء الأزهر وكبار المسؤولين ونواب البرلمان والإعلاميين وشباب الجامعات.

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