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قرارات حكومية جديدة لدعم التنمية في الشرقية والعاصمة الإدارية

02:41 م الأربعاء 07 مايو 2025

مجلس الوزراء

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كتب: محمد سامي

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم عددًا من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز التنمية المحلية، وتسهيل فرص التملك العقاري وفي هذا السياق.
ووافق المجلس على الطلب المُقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص عدد من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مركز ومدينة بلبيس، لصالح المحافظة.


ويأتي هذا القرار لاستخدام تلك الأراضي في تنفيذ أنشطة تنموية متنوعة تشمل المجالات الصناعية والخدمية واللوجيستية، بما يُعزز من جهود الدولة لتحقيق أهداف الخطة التنموية لمحافظة الشرقية، ويدعم جهود التوسع في المشروعات التنموية على مستوى المحافظة.

ووفق بيان صحفي، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير 2025، على تطبيق عائد 20% سنويًا على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عامًا، وتشمل النسبة هامش وزارة المالية.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم آليات السداد بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وتعزيز الاستقرار المالي للمشروعات العقارية الكبرى.

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مجلس الوزراء التملك العقاري مدينة بلبيس
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