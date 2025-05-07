تكنولوجيا ومصنع بطاريات.. تفاصيل مباحثات وزير الكهرباء و"إنكوم" بشأن الطاقة والتخزين

كتب- محمد صلاح:

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، مع هشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنكوم"، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لبحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإقامة محطة طاقة شمسية وتوفير الكهرباء النظيفة للمشروعات التكنولوجية ومراكز البيانات وتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة وإنشاء مصنع لبطاريات التخزين، في ظل زيادة الطلب عليها محليًّا والتصدير للأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام واستراتيجية التحول للأخضر واعتماد قطاع الصناعة على الطاقة النظيفة؛ لا سيما الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء والصناعات التكنولوجية والرقمية ومراكز البيانات وغيرها، وفي ضوء استراتيجية الطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة، وإدخال أنظمة تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات إلى الشبكة الموحدة في إطار حسن إدارة واستخدام الموارد الطبيعية وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

واستعرض عصمت، خلال الاجتماع، خطة عمل المجموعة ومشروعاتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وتوطين هذه الصناعة، اعتمادًا على الموقع الجغرافي للدولة الذي يتوسط قارات العالم، ومساهمة شركة "إنكوم" في مشروعات الطاقة المتجددة؛ خصوصًا الطاقة الشمسية، لتوفير الطاقة النظيفة اللازمة للصناعة في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الأخضر.

وتناول الاجتماع الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة لتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لأطول وقت ممكن، بالإضافة إلى التعاون في إقامة مصنع لتوطين صناعة بطاريات التخزين؛ لسد احتياجات السوق المحلية في ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واستراتيجية التحول الطاقي، وإضافة قدرات توليديّة جديدة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الكربون، وتطرق الاجتماع إلى الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامتها من خلال بطاريات التخزين المستقلة لتحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، ومواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة في أوقات الذروة.

وقال عصمت إن القطاع الخاص شريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوطين التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال في إطار توجه الدولة واستراتيجية العمل نحو التحول الطاقي، وما تتطلبه من إجراءات لدعم واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء؛ لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، مشيدًا بالتعاون مع شركة إنكوم والاستفادة من خبراتها ومجالات عملها، للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة وتوفير الطاقة اللازمة لمشروعاتها في إطار التحول نحو الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة ومستعدة، ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة المهمات الكهربائية؛ لا سيما في ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي؛ لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وهو ما يتطلب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم دور المحطات الشمسية ومحطات الرياح، مشيرًا إلى توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.