اشتراطات صارمة.. بيان حكومي مهم بشأن أنواع الكلاب الخطرة

كتب: محمد سامي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك في ضوء توجيهات سابقة من الحكومة بضرورة مراجعة هذه القوائم بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وبحسب بيان صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، يأتي هذا التعديل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته بتاريخ 23 أبريل 2025، والذي ألزم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وغيرها من الجهات المختصة، بمراجعة وتدقيق أنواع الحيوانات التي تُصنف على أنها خطرة على السلامة العامة.

وبحسب التعديلات الجديدة، تم تقليص عدد أنواع الكلاب التي يُحظر حيازتها بوصفها "خطرة" من 16 نوعًا إلى 3 أنواع فقط، في حين سُمح بترخيص وتسجيل 27 نوعًا من الكلاب، ولكن وفقًا لاشتراطات فنية صارمة تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويستهدف هذا القرار تحقيق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، وتنظيم تربية الحيوانات الأليفة بما يتفق مع المعايير البيطرية، مع تجنب فرض قيود غير مبررة على المواطنين من مربي ومحبي الحيوانات، وذلك في إطار تنظيم حضاري ومسؤول لحيازة هذه الكائنات.