التنسيق الحضاري ينهي اللمسات النهائية للمشروع المشارك في بينالي فينيسيا

كتب- محمد شاكر:

أنهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اللمسات النهائية للجناح المصري المشارك في الدورة التاسعة عشر من بينالي فينيسيا الدولي للعمارة.

وذلك تمهيدًا لافتتاحه غدًا، بحضور وزير الثقافة ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ورئيس الأكاديمية المصرية بروما.

مسابقة معمارية واختيار العمل المشارك في بينالي فينيسيا.

جاء اختيار العمل المشارك من خلال مسابقة معمارية أطلقها الجهاز، حيث بدأ العمل على تنفيذ الجناح منذ ديسمبر ٢٠٢٤.

تضمنت المراحل الأولى تجهيز أجزاء من العمل في مصر بواسطة الفريق الفائز في المسابقة، والذي ضم: الدكتور صلاح زكي، المهندس إبراهيم زكريا، المهندس عماد فكري.

وتستند فكرة المشاركة إلى مفهوم التوازن البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع موضوع بينالي هذا العام.

وسافر فريق العمل إلى فينيسيا لاستكمال التنفيذ، حيث اكتملت تجهيزات الجناح استعدادًا للافتتاح الرسمي في ٩ مايو ٢٠٢٥، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس الاستشاري محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتورة رانيا يحي رئيس الأكاديمية المصرية بروما.

يُعد الجناح المصري من الأجنحة التاريخية في بينالي فينيسيا، حيث يمتد وجوده إلى ما يقرب من مائة عام، مما يعكس مكانة مصر الثقافية والفنية على المستوى الدولي.

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