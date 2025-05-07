متحدث البترول: جميع المنتجات البترولية تخضع لرقابة وفحوصات دورية

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس معتز عاطف رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي بوزارة البترول، للإعلامي شريف عامر، عبر برنامج "يحدث في مصر"، أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأشار معتز عاطف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أنه تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية بعد ما أثير عن جودة منتج البنزين بالأسواق المحلية، مؤكدا أنه تم سحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وتابع: "نتائج الفحص حتى الآن مطابقة بجميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة"، موجها رسالة للمواطنين: "أى مواطن عنده شكوى من أي محطة بنزين يقدر يتصل على الرقم الساخن 16528 ويقدم الشكوى اللي عايزها".

ولفت متحدث وزارة البترول، تلقينا شكاوي بشأن عدد من محطات الوقود لم تكن ضمن العينات التي جمعناها في البداية للتأكد من سلامة البنزين.

اقرأ أيضًا:

نقل المواقف العشوائية والباعة الجائلين من ميدان رمسيس.. 15 صورة للمكان البديل

طرفا أزمة الإيجار القديم.. موعد جلسات الاستماع للملاك والمستأجرين داخل البرلمان

رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل

"دينية النواب": عقوبة رادعة ضد مَن يفتي دون مرجع شرعي.. والأزهري يرد