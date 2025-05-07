أكثر شيوعًا بين الأطفال.. هيئة الدواء تكشف أسباب الإصابة بالربو

كتب - أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية أن مرض الربو يُعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، مشيرة إلى أن العلاج المبكر والمتابعة المنتظمة يساهمان بشكل كبير في تحسين جودة حياة المريض وتمكينه من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأوضحت الهيئة أن استخدام بخاخات الصدر يُعد من الوسائل الأساسية في التحكم في نوبات الربو، حيث تساعد على تقليل حدة الأعراض ومنع تفاقمها.

وأشارت الهيئة، في منشور توعوي، إلى أنه لا يوجد سبب مباشر للإصابة بالربو، لكن هناك مجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي قد تزيد من احتمالية الإصابة، مثل وجود تاريخ عائلي للمرض – خاصة بين أقارب الدرجة الأولى – أو المعاناة من أمراض تحسسية أخرى كالإكزيما أو التهاب الأنف التحسسي.

وأضافت الهيئة أن من العوامل الأخرى التي قد ترفع من خطر الإصابة بالربو: انخفاض الوزن عند الولادة، والتدخين أو التعرض للتدخين السلبي، فضلًا عن التعرض المستمر لمهيجات الجهاز التنفسي مثل حبوب اللقاح، الأتربة، وبر الحيوانات، الدخان، والمواد الكيميائية في بيئات العمل.

وشددت هيئة الدواء على أهمية التوعية المجتمعية بأعراض المرض والعوامل المسببة له، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة العلاجية المقررة من قبل الطبيب المختص، لا سيما في حالات الأطفال، لضمان السيطرة على المرض وتقليل مضاعفاته.